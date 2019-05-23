Дети уральских бизнесменов попали в список богатейших жителей России
Дети уральских бизнесменов попали в список богатейших жителей России. Рейтинг составили эксперты издания Forbes.
На восьмой строчке оказалась Мария Козицина 1999 года рождения. Девушка с состоянием 4,6 млрд долларов является единственной дочерью гендиректора УГМК. В 2015 году наследница Андрея Козицина с золотой медалью окончила подмосковную школу «Интек» и попустила на экономический факультет ВШЭ.
Единственный сын Пумпянского Александр, родившийся в 1987 году, оказался на 20-м месте с доходом в 2,3 млрд долларов. Молодой человек с супругой и двумя детьми проживает в Женеве, управляя инвестфондом Lera Uncorrelated Fund. Начинающий бизнесмен входит в совет директоров «Синары», занимается развитием винодельческого хозяйства Bebian и группы СКБ. В свободное от работы время россиянин увлекается авиацией и теннисом.
Лидером рейтинга в этом году стал сын главы компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Вторую строчку заняла дочь Леонида Михельсона, владеющего активами «Сибур» и «Новатэк». Замыкают тройку отпрыски Владимира Лисина, возглавляющего НЛМК.