Сын Жанны Фриске через представителей выплатил часть долга семьи «Русфонду»
Платон Шепелев, сын Жанны Фриске, через своих официальных представителей, выплатил «Русфонду» часть долга. Эта организация требовала от семьи покойной артистки возвращение средств, потраченных на ее лечение.
Не так давно на счета организации поступила сумма в восемь миллионов рублей. Сообщалось, что эти деньги были получены за продажу участка земли и особняка, находящегося в Истринском районе Подмосковья. Коттедж начал возводиться еще при жизни Жанны Фриске, в нем она планировала жить вместе с гражданским супругом Дмитрием Шепелевым и сыном Платоном.
Появилась информация, что продан не весь дом, а только его часть, которая перешла в наследство Платону Шепелеву. Остальная доля принадлежит родителям Жанны Фриске.
Теперь маленький Платон не является должником. В то же время родителям покойной певицы придется вернуть средства «Русфонду». Владимир Фриске смог отчитаться только за три миллиона рублей.