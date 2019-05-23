EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Сын Жанны Фриске через представителей выплатил часть долга семьи «Русфонду»

Платон Шепелев, сын Жанны Фриске, через своих официальных представителей, выплатил «Русфонду» часть долга. Эта организация требовала от семьи покойной артистки возвращение средств, потраченных на ее лечение.
Сын Жанны Фриске через представителей выплатил часть долга семьи «Русфонду»

Не так давно на счета организации поступила сумма в восемь миллионов рублей. Сообщалось, что эти деньги были получены за продажу участка земли и особняка, находящегося в Истринском районе Подмосковья. Коттедж начал возводиться еще при жизни Жанны Фриске, в нем она планировала жить вместе с гражданским супругом Дмитрием Шепелевым и сыном Платоном.

Появилась информация, что продан не весь дом, а только его часть, которая перешла в наследство Платону Шепелеву. Остальная доля принадлежит родителям Жанны Фриске.

Теперь маленький Платон не является должником. В то же время родителям покойной певицы придется вернуть средства «Русфонду». Владимир Фриске смог отчитаться только за три миллиона рублей.

Читайте также: Певица Глюк’oZa возмутила поклонников в Instagram «вульгарными» фото

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:26


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 09:46 Столетняя жительница Новой Зеландии открыла свой секрет
23.05, 09:42 Ученые: Диабет 2 типа излечим с высокой вероятностью
23.05, 09:41 Звезда «Города грехов» Джессика Альба перед постельными
23.05, 09:40 В Саратове возле салона BMW нашли труп сбитой
23.05, 09:36 Журналист из Краснодара вызвал на дуэль назвавшего
23.05, 09:30 Наталья Рудова показала, как в реальности проходят ее
23.05, 09:26 Сын Жанны Фриске через представителей выплатил часть
23.05, 09:22 Певица Глюк’oZa возмутила поклонников в Instagram
23.05, 09:20 Любовь Успенская не подтвердила информацию о
23.05, 09:17 Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь
23.05, 09:17 В Иннополисе представят планшет «Аквариус» на российской
23.05, 09:11 Дети уральских бизнесменов попали в список богатейших
23.05, 09:10 Выявлена неожиданная связь между фибромиалгией и
23.05, 09:05 Сергей Безруков, Михаил Галустян и дети Сергея Жукова
23.05, 08:58 Ученые: Мужские усы препятствуют появлению рака
23.05, 08:57 В Минобороны России рассказали о ходе работ над
23.05, 08:55 Елена Летучая в платье с эффектным декольте затмила
23.05, 08:54 Минздрав РФ раскрыл число умерших от врачебных ошибок
23.05, 08:46 Ученые выяснили, опаснее гипертония или низкое кровяное
23.05, 08:32 Бывшая подруга Прохора Шаляпина заявила, что ждет от