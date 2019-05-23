Наталья Рудова показала, как в реальности проходят ее фотосессии в купальнике

Наталья Рудова является большой любительницей моря, солнца и тепла, поэтому немало времени проводит в странах с жарким климатом. Самыми интересными моментами своих поездок актриса с удовольствием делится в соцсети Instagram. На днях Наталья Рудова опубликовала несколько фото, сделанных в бассейне с необыкновенно голубой водой. В сопровождении к подборке звезда пожелала поклонникам чудесного дня и поинтересовалась, какой из снимков им понравился больше всего. Не успели пользователи обсудить эффектные фотографии, как Наталья Рудова показала им, как в действительности проходят подобные фотосессии в купальнике.Актриса опубликовала подборку из нескольких неудачных кадров и призналась, что в тот день столкнулась со стандартной ситуацией, когда просишь подругу сделать красивые фотографии, но получается все с точностью до наоборот. Многочисленных поклонников откровенная публикация Натальи Рудовой повеселила. Некоторые подписчики признались, что довольно часто попадают в такие же ситуации.

Читайте также: Любовь Успенская не подтвердила информацию о госпитализации Вилли Токарева

Автор: Нина Лукашева

Добавление комментария

o