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Шоу-бизнес

Наталья Рудова показала, как в реальности проходят ее фотосессии в купальнике

Актриса Наталья Рудова в очередной раз удивила многочисленных подписчиков в соцсети Instagram. Звезда опубликовала видео, в котором показала, как в реальности проходят ее эффектные фотосессии в купальнике.
Наталья Рудова показала, как в реальности проходят ее фотосессии в купальнике

Наталья Рудова является большой любительницей моря, солнца и тепла, поэтому немало времени проводит в странах с жарким климатом. Самыми интересными моментами своих поездок актриса с удовольствием делится в соцсети Instagram. На днях Наталья Рудова опубликовала несколько фото, сделанных в бассейне с необыкновенно голубой водой. В сопровождении к подборке звезда пожелала поклонникам чудесного дня и поинтересовалась, какой из снимков им понравился больше всего. Не успели пользователи обсудить эффектные фотографии, как Наталья Рудова показала им, как в действительности проходят подобные фотосессии в купальнике.
Наталья Рудова показала, как в реальности проходят ее фотосессии в купальнике

Актриса опубликовала подборку из нескольких неудачных кадров и призналась, что в тот день столкнулась со стандартной ситуацией, когда просишь подругу сделать красивые фотографии, но получается все с точностью до наоборот. Многочисленных поклонников откровенная публикация Натальи Рудовой повеселила. Некоторые подписчики признались, что довольно часто попадают в такие же ситуации.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 09:30


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