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Выявлена неожиданная связь между фибромиалгией и резистентностью к инсулину

Ученые из Техаса провели исследования, которые позволили выявить связь между резистентностью к инсулину и фибромиалгией. Статья соответствующего содержания опубликована в журнале PlosOne.
Выявлена неожиданная связь между фибромиалгией и резистентностью к инсулину

Пациенты с фибромиалгией часто испытывают длительные дискомфортные ощущения. Хроническая боль в мягких тканях является ведущим симптомом этого заболевания, причины которого до сих пор неясны. Поэтому большинство пациентов постоянно зависят от обезболивающих. Долгое время считалось, что воспалительные процессы играют роль, но последние исследования опровергли ранние гипотезы. В новой научной работе эксперты смогли обнаружить повышенное значение HbA1c (биохимический показатель крови, отражающий среднее содержание сахара в крови за длительный период) почти у всех пациентов с указанным диагнозом. Даже если уровень сахара в крови все еще находится в нормальном диапазоне, но он не соответствует возрастной группе. Таким образом, люди находились на стадии преддиабета, не зная об этом.

«Преддиабет со слегка повышенным уровнем сахара в крови создает повышенный риск боли в центральной нервной системе, которые также характерны для пациентов с фибромиалгией и другими хроническими болями», - отметили ученые.

По словам специалистов, данная связь была упущена в связи с тем, что эксперты не никогда не определяли возраст по отношению к HbA1c. В данном случае учитывались эти факторы. Далее специалисты намерены разработать лекарство для диабета, которое будет также эффективно работать для пациентов с фибромиалгией.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 09:10


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