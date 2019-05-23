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Шоу-бизнес

Звезда «Города грехов» Джессика Альба перед постельными сценами пьет текилу

Джессика Альба и ее супруг Кэш Уоррен дали первое за долгое время интервью на The Skinny Confidential Him & Her Podcast. В беседе звезда сообщила, что съемки в интимных сценах даются ей сложно, в силу строгого воспитания. Поэтому актриса использует текилу, как способ справиться со стрессом многочасовых съемок.
Звезда «Города грехов» Джессика Альба перед постельными сценами пьет текилу

Кинозвезда Джессика Альба после длительного перерыва в карьере вернулась на сцену, сыграв главную роль в сериале «Лучшие в Лос-Анджелесе». Премьера новинки состоялась 13 мая. Тринадцатисерийная полицейская драма уже была высоко оценена зрителями и критиками.

В интервью подкасту актриса рассказала, что труднее всего для нее в актерской работе – это съемки в постельных сценах. Так как звезда была воспитана в строгости и долгое время не принимала собственное тело (что приводило к пищевым расстройствам и отказу от еды), Альба считает близость очень интимным процессом. По словам бывшей модели, даже когда ей приходилось играть «любовь» с такими партнерами, как Пирс Броснан или Брюс Уиллис, это не отменяло необходимость выпить текилы перед съемками. Именно такой способ борьбы с напряжением выбрала для себя телезвезда, чтобы справиться со стрессом рабочего процесса, который иногда затягивался на сутки. Ведь в течении всех 24 часов актеры вынуждены правдоподобно изображать страсть со всех возможных ракурсов.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 09:41


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