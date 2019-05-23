Столетняя жительница Новой Зеландии открыла свой секрет долголетия

«22 мая мне исполнилось сто лет, но я не ощущаю себя на свой возраст. Я радуюсь каждому дню, позволяющему мне проводить время с детьми», - рассказала женщина.

73 года назад долгожительница узаконила отношения с Энтони Барбара. Ее супруг погиб через 18 лет брака. Женщина родила четверых детей, подаривших ей 12 внуков, 21 правнука и 5 праправнуков. Чтобы обеспечить родным достойную жизнь, она бралась за любую работу, но чаше готовила торты и выпечку на заказ.Барбара вела активный образ жизни, занималась спортом, каталась на коньках, играла в хоккей, посещала танцы. Еще одним секретом ее долгожительства стала сбалансированная диета.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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