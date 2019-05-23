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Здоровье

Онкологи рассказали, когда лучше всего загорать

Загорать лучше всего во время плавания, чтобы недопустить появления меланомы. Данное онкозаболевание возникает при влиянии ультрафиолета на кожу.
Онкологи рассказали, когда лучше всего загорать

По словам московских медиков-онкологов, организм требует ультрвфиолетовых лучей, но в умеренных дозах. «Жариться» на солнце категорически запрещено. Для хорошего здоровья полезны рассеянные солнечные лучи, в связи с чем отечественные эксперты рекомендуют нежиться на песке в тени. Если загорать при плавании, то полученный загар будет безопасным и ровным.

Для защиты от солнца следует применять специальный крем с индексом SPF от 40 и более. Несмотря даже на его применение, нужно избегать прямых лучей, а под солнцем лучше всего находиться с утра и до обеда, а далее - с 16:00 до заката.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 09:52


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