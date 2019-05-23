Журналист из Краснодара вызвал на дуэль назвавшего уральцев «бесами» Владимира Соловьева
Кирилл Гурьев, работающий в Краснодаре журналистом, опубликовал открытое письмо, в тексте которого вызвал на дуэль Владимира Соловьева. Причиной послужило сравнение телеведущим уральцев, протестующих против строительства храма, с «чертями» и «бесами».
«Соловьев, ты простой, примитивный и поверхностный пропагандист, ведущий передачи, рассчитанные на маргиналов. Думающие россияне давно перестали тебя смотреть. Сейчас ты оскорбил народ, поэтому от тебя отвернется все уважающее себя общество. Пора дать тебе «по заду», - написал Гурьев.
Корреспондент дал Соловьеву возможность выбрать формат дуэли, к примеру, можно потягаться силами на татами или ринге. Гурьев не собирается идти к ведущему на передачу и вести беседы, он мечтает «поговорить по-мужски». Журналист рекомендовал не затягивать с сатисфакцией.
В интервью «Радио Свобода» Гурьев рассказал, что следит за ситуацией в Архангельской области, Ингушетии, столице Свердловской области. Люди выступают не против храма, а против антинародных законов, принимаемых властями почти еженедельно.
Стоит отметить, что высказывание Соловьева вызвало общественных резонанс. Жители Екатеринбурга и адвокат Андрей Бельянский намерены обратиться в полицию с жалобой.