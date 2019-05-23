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Шоу-бизнес

Робин Аррен из «Игры престолов» превратился из капризного мальчика в статного красавца

Бразильский подросток Лино Фасиоль пришел на съемки «Игры престолов» в возрасте 10 лет. Его персонаж Робин Аррен вначале не привлекал к себе внимания, однако к концу киноистории он превратился из мальчика в статного красавца, что не могли не заметить многочисленные поклонники саги.
Робин Аррен из «Игры престолов» превратился из капризного мальчика в статного красавца

Настоящую известность Лино Фасиолю принесла роль в сериале канала HBO «Игра престолов». Начинающий актер начал сниматься в фильме в возрасте 11 лет. Его персонаж Робин Арен - единственный сын лорда Джона Аррена и его жены Лизы из дома Талли, вначале только раздражал поклонников киноистории, однако все кардинально изменилось после выхода финальной серии. Персонаж за время своего отсутствия в нескольких сезонах превратился из неприметного мальчика в 18-летнего красавца. Сам артист приятно удивлен огромным интересом к своей персоне со стороны зрителей. По словам Лино Фасиоля, после окончания фильма поклонники буквально забросали его сообщениями в социальных сетях. Фанаты звонят и признаются, что в восторге от преображения юного героя.
Робин Аррен из «Игры престолов» превратился из капризного мальчика в статного красавца

Зрители пишут, что им Робин Аррен запомнился как капризный подросток, который был окружен со стороны матери излишней опекой. Чего стоит только тот факт, что родительница продолжала кормить его грудью даже в подростковом возрасте. Столь необычные взаимоотношения в свое время стали предметом множества шуток среди фанатов «Игры престолов», однако спустя несколько лет этот неприметный ребенок стал настоящим лордом Долины и самым крутым парнем в Вестеросе.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 09:57


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