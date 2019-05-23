В новом клипе «Crave» Мадонна освоила голубиную почту
Мадонна выпустила новый клип «Crave», в котором общается с собеседником с помощью голубиной почты. Вместе с ней в ролике снялся рэпер Суэй Ли.
Презентация клипа состоялась 22 мая. Снимали очередное творение певицы в Нью-Йорке возле Бруклинского моста. В ролике, совмещающим черно-белые и цветные кадры, Мадонна вместе с рэп-исполнителем ходят по крышам, танцуют и беседуют при помощи глубиной почты. Трек «Crave» станет частью альбома звезды «Madame X».
Релиз ожидаемого диска пройдет 14 июня. Он насчитывает 13 композиций, включая ряд треков, записанных в соавторстве с другими музыкантами, включая певицу Anitta.