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Происшествия / Отдых

В Саратове возле салона BMW нашли труп сбитой автомобилем девушки

23 мая, около 04:20, в Саратов труп неизвестной девушки нашли на проезжей части улицы Шехурдина, на которой располагается автосалон BMW. О деталях трагедии рассказали в краевом УГИБДД.
В Саратове возле салона BMW нашли труп сбитой автомобилем девушки

По предварительным данным, водитель, управлявший автомобилем неустановленной марки, допустил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте. Автовладелец нарушил правила дорожного движения и скрылся с места происшествия. Гражданка, которой на вид можно дать 25 лет, получила травмы несовместимые с жизнью. Личность погибшей устанавливается. Полицейские организовали розыск скрывшегося нарушителя.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:40


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