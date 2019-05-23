В Саратове возле салона BMW нашли труп сбитой автомобилем девушки

По предварительным данным, водитель, управлявший автомобилем неустановленной марки, допустил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть в неположенном месте. Автовладелец нарушил правила дорожного движения и скрылся с места происшествия. Гражданка, которой на вид можно дать 25 лет, получила травмы несовместимые с жизнью. Личность погибшей устанавливается. Полицейские организовали розыск скрывшегося нарушителя.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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