Учёные заявили о связи уровня образования и здоровья сердца
Учёные из Великобритании выдвинули новую гипотезу и заявили о возможной связи уровня образования и здоровья сердца. Для подтверждения данной вероятности специалисты провели масштабные исследования.
Учёные представили отчёт, в котором рассказали о связи уровня образования и здоровья сердца. По их мнению, чем большим уровнем знаний обладает человек, тем ниже вероятность у него возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой. Сотрудники Имперского колледжа Лондона провели два исследования, которые частично подтвердили их догадки. Как оказалось, каждые 3,6 года обучения приводят к сокращению числа сердечных приступов у людей. В первом эксперименте научные работники изучили данные 200 тысяч человек, сравнив их уровень образования. Главными показателями также стали масса тела и пристрастие к вредным привычкам. Также британские специалисты воспользовались менделеевской рандомизацией, математическим методом установки причинно-следственной связи. В данном случае основное внимание уделили однонуклеотидной полиформизме, геноме ДНК, отличия последовательности которого вызывает целый ряд заболеваний. В этом случае исследователи изучили данные миллиона человек.
Проанализировав полученные результаты, учёные сделали вывод, что только в 40% случаях они обнаружили связь между массой тела, вредными привычками и здоровьем сердца, остальные же случаи, когда люди меньше страдали из-за нарушений в работе сердечно-сосудистой, не имели связи с известными параметрами. Из этого научные работники сделали вывод, что именно образование способствует улучшению сердечного здоровья. Доктор Дипендер Гилл считает, люди с высоким уровнем знаний быстрее реагируют на недуги и не откладывают визит к врачам, из-за чего быстрее получают квалифицированную помощь.