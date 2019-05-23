Ученые: Диабет 2 типа излечим с высокой вероятностью рецидива

Исследователи из Диабетического центра (DDZ) в Дюссельдорфе и Института Роберта Коха в Берлине прогнозируют, что в 2040 году до двенадцати миллионов человек в Германии могут страдать диабетом 2 типа. Учитывая эти растущие цифры, эксперты обсуждают меры по профилактике и терапии заболевания.В частности, ученые полагаются на результаты британского исследования, доказавшего, что диеты со сниженной калорийностью и связанная с этим значительная потеря веса могут способствовать ремиссии диабета 2 типа. В эксперименте приняли участие 298 пациентов. Половина из них снова смогли нормализовать уровень глюкозы в крови и воздерживаться от лекарств. Чем быстрее они сбрасывали вес, тем выше был успех лечения: у пациентов, которые потеряли более 15 килограммов, около 85% имели ремиссию диабета. Это означает, что заболевание излечимо, но риск рецидива высок, так как через два года только треть участников была в состоянии ремиссии.Еще одна распространенная стратегия лечения диабета - бариатрическая хирургия. В настоящее время шунтирование желудка и рукавная гастрэктомия являются очень успешными хирургическими методами, которые можно использовать для нормализации уровня глюкозы в крови у людей с избыточной массой тела. Ученые пришли к выводу, что все же решающее значение для сравнения различных вмешательств имеют долгосрочные успехи и, прежде всего, предотвращение или уменьшение сопутствующих заболеваний и осложнений, связанных с диабетом.

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Автор: Ващенко Ольга

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