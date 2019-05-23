Физик предсказал будущую колонизацию Марса землянами

У жителей Голубой планеты не получится жить на ней все время, а в связи с постепенным ухудшением жизни придется переселиться на Марс. По мнению физика, именно Красную планету стоит считать единственным убежищем для людей, а на другие планеты высадится не выйдет. Брайан Кокс и Эндрю Коэн сообщили, что в давние времена на Марсе имелись моря и океаны, но сейчас ученые пока не могут выяснить, существуют ли до сих пор микроорганизмы на вероятной «новой Земле».Главной причиной для перемещения на другую планету эксперты называют нехватку ресурсов на Земле. Также ранее выдвигались гипотезы, что спустя миллиарды лет Солнце остынет и превратится в белого карлика, из-за чего жить на Голубой планете станет невозможно.

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Автор: Виталий Смирнов

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