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Названы первые потери США в войне с Ираном

Аналитик Константин Сивков назвал первые наиболее вероятные потери США в случае начала войны с Ираном. В впервые часы проведения спецоперации американцы могут лишиться сотни бойцов, сообщает портал avia.pro.
Названы первые потери США в войне с Ираном

Иран владеет оружием, способным нанести удар по американским авиабазам на Ближнем Востоке. Если США потерпит фиаско во время первой атаки, то Тегеран даст разрушительный ответ.

«Иран в случае необходимости задействует ОТР и БРСД, нанеся удар по стратегическим объектам США. Уничтожение 4-6 авиабаз выведет противника из строя на 2-3 дня, потому что 15% вертолетов и самолетов не смогут выполнять боевые задачи», - заявил военный эксперт.


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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:57


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