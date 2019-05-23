Названы первые потери США в войне с Ираном

«Иран в случае необходимости задействует ОТР и БРСД, нанеся удар по стратегическим объектам США. Уничтожение 4-6 авиабаз выведет противника из строя на 2-3 дня, потому что 15% вертолетов и самолетов не смогут выполнять боевые задачи», - заявил военный эксперт.

Иран владеет оружием, способным нанести удар по американским авиабазам на Ближнем Востоке. Если США потерпит фиаско во время первой атаки, то Тегеран даст разрушительный ответ.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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