Названы первые потери США в войне с Ираном

Аналитик Константин Сивков назвал первые наиболее вероятные потери США в случае начала войны с Ираном. В впервые часы проведения спецоперации американцы могут лишиться сотни бойцов, сообщает портал avia.pro.
Иран владеет оружием, способным нанести удар по американским авиабазам на Ближнем Востоке. Если США потерпит фиаско во время первой атаки, то Тегеран даст разрушительный ответ.
«Иран в случае необходимости задействует ОТР и БРСД, нанеся удар по стратегическим объектам США. Уничтожение 4-6 авиабаз выведет противника из строя на 2-3 дня, потому что 15% вертолетов и самолетов не смогут выполнять боевые задачи», - заявил военный эксперт.