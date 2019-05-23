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Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова после скандала с внебрачным ребенком Антона Гусева сменила фамилию сына в Instagram

Евгения Феофилактова после скандала с внебрачным ребенком экс-супруга Антона Гусева сменила сыну Даниэлю фамилию в соцсети Instagram. По словам селебрити, она не будет давить на ребенка, однако боится, что над ним будут смеяться окружающие, вспоминая громкое прошлое его отца.
Евгения Феофилактова после скандала с внебрачным ребенком Антона Гусева сменила фамилию сына в Instagram

Отношения между Евгенией Феофилактовой и Антоном Гусевым после развода окончательно разладились. Бывшие супруги разошлись во мнениях по поводу воспитания сына. Мальчик проживает с матерью, а с отцом встречается по выходным, при этом бизнесмен нередко пропускает и эти встречи. Но более того, Феофилактову возмущает, что отец Даниэля регулярно становится участником публичных скандалов, в том числе связанных с его нынешней супругой Викторией Романец. Последней каплей для принятия решения об изменении фамилии наследника в соцсетях стал эфир программы «На самом деле», в котором некая женщина по имени Дарья заявила, что несколько лет назад встречалась с Гусевым и даже родила от него ребенка. Предприниматель рассказал, что мальчик приходится ему крестником, он действительно видится с Ярославом и часто привозит подарки. Тест ДНК показал, что он не является родственником ребенка, однако экс-супруга бизнесмена Евгения Феофилактова после очередного скандала решила сменить фамилию сына на свою.
Евгения Феофилактова после скандала с внебрачным ребенком Антона Гусева сменила фамилию сына в Instagram

Как пояснила теледива, ее не очень волнует, участником каких шоу становится бывший супруг, но ее беспокоит будущее сына. Ему предстоит учеба в школе и в институте, и она опасается, что над мальчиком будут смеяться окружающие. По документам Даниэль продолжает носить фамилию отца, а решение о смене он будет принимать самостоятельно. При этом Феофилактова обещает, что не будет оказывать давление на решение наследника. Теперь найти аккаунт сына Гусева можно под фамилией Феофилактов.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 10:23


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