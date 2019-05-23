Евгения Феофилактова после скандала с внебрачным ребенком Антона Гусева сменила фамилию сына в Instagram

Отношения между Евгенией Феофилактовой и Антоном Гусевым после развода окончательно разладились. Бывшие супруги разошлись во мнениях по поводу воспитания сына. Мальчик проживает с матерью, а с отцом встречается по выходным, при этом бизнесмен нередко пропускает и эти встречи. Но более того, Феофилактову возмущает, что отец Даниэля регулярно становится участником публичных скандалов, в том числе связанных с его нынешней супругой Викторией Романец. Последней каплей для принятия решения об изменении фамилии наследника в соцсетях стал эфир программы «На самом деле», в котором некая женщина по имени Дарья заявила, что несколько лет назад встречалась с Гусевым и даже родила от него ребенка. Предприниматель рассказал, что мальчик приходится ему крестником, он действительно видится с Ярославом и часто привозит подарки. Тест ДНК показал, что он не является родственником ребенка, однако экс-супруга бизнесмена Евгения Феофилактова после очередного скандала решила сменить фамилию сына на свою.Как пояснила теледива, ее не очень волнует, участником каких шоу становится бывший супруг, но ее беспокоит будущее сына. Ему предстоит учеба в школе и в институте, и она опасается, что над мальчиком будут смеяться окружающие. По документам Даниэль продолжает носить фамилию отца, а решение о смене он будет принимать самостоятельно. При этом Феофилактова обещает, что не будет оказывать давление на решение наследника. Теперь найти аккаунт сына Гусева можно под фамилией Феофилактов.

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Автор: Нина Лукашева

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