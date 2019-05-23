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Шоу-бизнес

Команда гримеров «Игры престолов» тратила по два часа на демакияж Короля Ночи

Популярный британский телеведущий Филлип Шофилд во второй раз примерил на себя образ Короля ночи. Фанат сериала «Игра престолов» показал работу гримеров канала HBO в своем Instagram.
Команда гримеров «Игры престолов» тратила по два часа на демакияж Короля Ночи

Филлип Шофилд является давним поклонником фэнтезийного мира «Игры престолов». 2 года назад шоумен уже появлялся перед британской публикой в образе Короля Ночи. Тогда он использовал костюм предводителя белых ходоков для поздравления телезрителей шоу This Morning с Днем всех святых.

Теперь же, когда финальный эпизод сериала расставил все точки над i, Шофилд решил показать фанатам процесс создания магии на примере преображения актера в сурового антагониста вселенной семи королевств.

В своем Instagram телеведущий показал весь процесс нанесения грима для создания образа Короля Ночи. Макияж оказался насколько реалистичным (напоминающим персонажа «Игры престолов»), что Филлип Шофилд вынужден был оправдываться пред подписчиками, которые заподозрили его в исполнении роли синеглазого воина на протяжении всех сезонов.

Также шоумен показал процесс демакияжа, который занял целых 2 часа и для которого потребовалась помощь «пламени и льда». Оказалось, что возвращение в человеческий образ еще более энергозатратно, чем превращение в предводителя белых ходоков.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 10:29


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