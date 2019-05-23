Настасья Самбурская анонсировала новую песню в жанре шансон «Сигаретка»
Настасья Самбурская представила новую музыкальную композицию в жанре шансон «Сигаретка». Анонсировала трек актриса в своем аккаунте в Instagram.
Подписчики звезды «Универа» приветливо встретили новость о выходе песни. Как написала Самбурская в личном микроблоге, музыку и текст к «Сигаретке» создала композитор Наталья Лапина. Вскоре творение актрисы можно будет услышать на всех музыкальных платформах.
До этого Настасья Самбурская представила совместный с Владиславом Медяником трек «Дзындзара». Также она получила премию «Шансон года» за композицию «Алеша ша!». Уже 14 июня знаменитость даст сольный концерт в одном из клубов Санкт-Петербурга.