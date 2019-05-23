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Музыка

Настасья Самбурская анонсировала новую песню в жанре шансон «Сигаретка»

Настасья Самбурская представила новую музыкальную композицию в жанре шансон «Сигаретка». Анонсировала трек актриса в своем аккаунте в Instagram.
Настасья Самбурская анонсировала новую песню в жанре шансон «Сигаретка»

Подписчики звезды «Универа» приветливо встретили новость о выходе песни. Как написала Самбурская в личном микроблоге, музыку и текст к «Сигаретке» создала композитор Наталья Лапина. Вскоре творение актрисы можно будет услышать на всех музыкальных платформах.

До этого Настасья Самбурская представила совместный с Владиславом Медяником трек «Дзындзара». Также она получила премию «Шансон года» за композицию «Алеша ша!». Уже 14 июня знаменитость даст сольный концерт в одном из клубов Санкт-Петербурга.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 10:34


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Настасья Самбурская анонсировала новую песню в жанре шансон
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