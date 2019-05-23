Обнаружены генетические причины биполярного расстройства
Ученые из Базельского университета в Швейцарии и их коллеги из других учреждений смогли обнаружить генетические причины биполярного расстройства. Статья соответствующего содержания опубликована в тематическом журнале Nature Genetics.
В крупномасштабном исследовании ученые обнаружили 20 новых генов, связанных с биполярным расстройством. В научной работе анализировались показатели почти 30 000 пациентов с указанным состоянием и около 170 000 людей без заболевания. В ходе эксперимента были выявлены 30 областей, имеющих связь с недугом. В частности, гены, расположенные в идентифицированных регионах, кодируют ионные каналы, которые могут влиять на потенциал действия нейронов. Кроме того, в настоящее время впервые имеются данные о том, что регуляция инсулина и эндоканнабиноидная система могут быть вовлечены в развитие болезни. Последнее связано с регулированием боли.
Ученые также смогли генетически дифференцировать две подгруппы биполярного расстройства. Первый тип сопровождается очень экстремальными маниакальными и депрессивными фазами, зависящий от генетического фактора. Второй тип протекает более мягко и, предположительно, указывает на родство с депрессией. По словам специалистов, данное открытие скорее важно для специалистов, чем для людей с заболеванием, так как речь идет о разработке новых препаратов.