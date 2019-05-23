Фанаты «Росомахи» требуют отдать главную роль Дени Де Вито
Фанаты научно-фантастического фильма «Росомаха» требуют отдать роль перезагрузившегося Росомахи Дени Де Вито. Информация о новой петиции, которая уже стала вирусной в Сети, появилась на страницах издания ВoredРanda.
Как сказано в документе, который обнародован на сайте Change.org, единственный человек, который способен занять трон после Хью Джекмана, это Дени де Вито. «Мы верим, что если Росомаха появится в кинематографической вселенной Marvel, то единственный человек, который сможет это сделать - это Дэнни Де Вито», - написано в петиции от зрителей. Требование сделать новым Росомахой знаменитого американского артиста поддержали на момент написания новости более 20 500 человек. Для рассмотрения документа необходимо собрать 25 000 голосов. При этом на сайте можно в режиме реального времени наблюдать за сбором подписей, количество которых постоянно увеличивается.
К слову, Дени Де Вито опубликовал на своей странице в соцсети Instagram скриншот петиции. В сопровождении к публикации знаменитый артист поинтересовался у подписчиков, они действительно уверены, что он хорош для этой роли. Пользователи поддержали идею авторов петиции, отметив в своих постах, что Дени Де Вито для этого персонажа - самый идеальный вариант.