Виктория Толстоганова рассказала о 8-летнем сыне-моднике
Виктория Толстоганова похвалилась в личном микроблоге успехами младшего ребёнка. Она рассказала о 8-летнем сыне-моднике, который сам себе подбирает гардероб для любого повода.
Виктория Толстоганова не скрывает семейную жизнь и постоянно делится с фанатами новыми подробностями об успехах своих детей. Недавно актриса призналась, её сын Иван уже сам принимает многие решения, хотя мальчику пока только 8 лет. Младший ребёнок знаменитости пошёл по стопам старшего брата и сестры и посвятил себя музыке. Собираясь на очередной экзамен в музыкальной школе по классу духовых инструментов, тот не стал просить звёздную мать помочь ему, а сам подобрал для себя одежду, соответствующую мероприятию. В итоге ученик сдал экзамен, дав повод актрисе гордиться наследником. По её мнению, успеху сопутствовали счастливые кеды, принёсшие удачу и на этот раз.
Поклонники поинтересовались у кумира, от кого Иван унаследовал чувство стиля, и та заявила, он следит, как одеваются 14-летняя Варвара и 10-летний Фёдор. Подписчики порадовались успехам мальчика, пожелав ему большого профессионального будущего.