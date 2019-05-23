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Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева поддержала Брэда Питта в «войне» с Анджелиной Джоли

Альбина Джанабаева поддержала Брэда Питта в его «войне» с экс-супругой Анджелиной Джоли. Певица высказала свое мнение в эфире передачи «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой».
Альбина Джанабаева поддержала Брэда Питта в «войне» с Анджелиной Джоли

Джанабаева рассказала слушателям «Русского радио», что посетит закрытие Каннского фестиваля. Супруга Валерия Меладзе собирается снять номер в отеле «Hotel Barriere Le Majestic Cannes», ставшем излюбленным местом звезд. На торжественную церемонию исполнительница наденет платье, но не определилась с цветом: фуксия, белый, красный.

«В межсезонье в отеле спокойной и тихо, но сейчас там настоящая феерия. Миллионы журналистов и фотографов караулят Леонардо Ди Каприо и Питта. Если бы мне пришлось выбирать, я бы попросила автограф у экс-супруга Джоли», - рассказала Джанабаева.

Певица восхищается Питтом, как актером, за игрой которого можно наблюдать вечно. Звезда сожалеет, что у ее кумира не сложилась личная жизнь. Во время развода он повел себя достойно, не то что Джоли, лишившая наследства своих детей. Супруге Меладзе не хватит английского, чтобы высказать актрисе все недовольство.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:58


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