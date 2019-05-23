Альбина Джанабаева поддержала Брэда Питта в «войне» с Анджелиной Джоли
Альбина Джанабаева поддержала Брэда Питта в его «войне» с экс-супругой Анджелиной Джоли. Певица высказала свое мнение в эфире передачи «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой».
Джанабаева рассказала слушателям «Русского радио», что посетит закрытие Каннского фестиваля. Супруга Валерия Меладзе собирается снять номер в отеле «Hotel Barriere Le Majestic Cannes», ставшем излюбленным местом звезд. На торжественную церемонию исполнительница наденет платье, но не определилась с цветом: фуксия, белый, красный.
«В межсезонье в отеле спокойной и тихо, но сейчас там настоящая феерия. Миллионы журналистов и фотографов караулят Леонардо Ди Каприо и Питта. Если бы мне пришлось выбирать, я бы попросила автограф у экс-супруга Джоли», - рассказала Джанабаева.
Певица восхищается Питтом, как актером, за игрой которого можно наблюдать вечно. Звезда сожалеет, что у ее кумира не сложилась личная жизнь. Во время развода он повел себя достойно, не то что Джоли, лишившая наследства своих детей. Супруге Меладзе не хватит английского, чтобы высказать актрисе все недовольство.