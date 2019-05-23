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Технологии

Olympus TG-6 работает при морозе и погружении на 15-метровую глубину

Фирма Olympus выпускает компактный фотоаппарат TG-6 для любителей активного отдыха. Его преимущество в успешной работе при погружении в воду до 15 метров.
Olympus TG-6 работает при морозе и погружении на 15-метровую глубину

По мнению экспертов, новинка подойдет для путешественников: она не разобьется в случае падения с 2,4-метровой высоты, работает при температуре -10 градусов и не сломается при погружении на 15-метровую глубину. Olympus TG-6 оснащен навигационной системой GPS термометром, акселерометром, барометром и компасом.

Имеется в фотоаппарате 12-Мп сенсор BSI CMOS на ½,3 дюйма. Камера позволяет записывать видео в 4K-формате в режимах 30p/25p. Другие особенности Olympus TG-6 адаптер Wi-Fi, дисплей на 3 дюйма, слот для карты памяти и порты USB 2.0 и Micro-HDMI. Начало продаж гаджета запланировано на июнь по цене 450 долларов.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 11:00


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