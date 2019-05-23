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Технологии

Началось тестирование чипов Samsung с отечественным шифрованием

Генеральный директор Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева Александр Князев сообщил, что в декабре 2019 года ожидается поступление на российский рынок чипов с отечественным шифрованием. Сейчас чипы Samsung с российскими криптографическими алгоритмами проходят тестирование.
Началось тестирование чипов Samsung с отечественным шифрованием

Идея использовать отечественное оборудование для создания чипов была пересмотрена и, как результат, изменена на более экономически выгодное предложение о сотрудничестве с южнокорейской компанией Samsung.

В данное время продолжается программа испытаний сим-карт. При благоприятном исходе тестирования в декабре текущего года российский рынок пополнят карты с отечественным шифрованием на чипах иностранного производства.

Как отметил эксперт Александр Князев, в будущем возможно сотрудничество как с компанией Samsung, так и с другими поставщиками сим-карт, использующими чипы других производителей. К примеру, такое сотрудничество уже является возможным с китайским Huada Semiconductor.
По поручению Совета безопасности РФ, ФСБ воплощает в жизнь проект «Конус» о сим-картах на криптографическом шифровании. Целью перехода на такой тип связи является индивидуализация чипов с помощью «вшивания» в них информации о его владельце.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 11:08


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