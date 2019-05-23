Началось тестирование чипов Samsung с отечественным шифрованием
Генеральный директор Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева Александр Князев сообщил, что в декабре 2019 года ожидается поступление на российский рынок чипов с отечественным шифрованием. Сейчас чипы Samsung с российскими криптографическими алгоритмами проходят тестирование.
Идея использовать отечественное оборудование для создания чипов была пересмотрена и, как результат, изменена на более экономически выгодное предложение о сотрудничестве с южнокорейской компанией Samsung.
В данное время продолжается программа испытаний сим-карт. При благоприятном исходе тестирования в декабре текущего года российский рынок пополнят карты с отечественным шифрованием на чипах иностранного производства.
Как отметил эксперт Александр Князев, в будущем возможно сотрудничество как с компанией Samsung, так и с другими поставщиками сим-карт, использующими чипы других производителей. К примеру, такое сотрудничество уже является возможным с китайским Huada Semiconductor. По поручению Совета безопасности РФ, ФСБ воплощает в жизнь проект «Конус» о сим-картах на криптографическом шифровании. Целью перехода на такой тип связи является индивидуализация чипов с помощью «вшивания» в них информации о его владельце.