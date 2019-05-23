СМИ обнародовали снимки из удаленного Instаgrаm-аккаунта жены Зеленского
Супруга Владимира Зеленского Елена удалила старый Instagram-аккаунт сразу после инаугурации президента Украины. Несмотря на это, в Сеть попали снимки первой леди, сообщает «СтарХит».
Интернет-пользователи активно обсуждают свадебные фотографии четы Зеленских. Пара узаконила отношения в сентябре 2003 года. На удаленной странице первой леди Украины имелись кадры, сделанные во время выступлений мужа в КВН и на шоу «Студия «Квартал-95», прогулок с друзьями, семейного отдыха. Украинский лидер 10 лет строил карьеру комика, а его возлюбленная работала над сценариями.
Стоит отметить, что Зеленский официально вступил в должность президента 20 мая. Церемония передачи прав проходила в Киеве. Сразу после инаугурации политик распустил Верховную Раду. Постановление вступило в силу 23 мая.