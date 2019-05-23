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Зара посетила премьеру "Аладдина" и высоко оценила экранизацию мультфильма

Зара одной из первых из отечественных звёзд шоу-бизнеса посмотрела картину "Аладдин". Знаменитость осталась в восторге от экранизации культового мультфильма, побывав в кинотеатре вместе с сыном Даниилом.
Зара посетила премьеру "Аладдина" и высоко оценила экранизацию мультфильма

Зара рассказала на своей официальной странице в Instagram о фильме "Аладдин". Сегодня состоялась премьера восточной сказки в России и странах ближнего зарубежья, которую звезда не могла пропустить. По её признанию, она является большой поклонницей этой истории и по-детски смотрела на перипетии сюжета от талантливого режиссёра Гая Риччи. Ему удалось осуществить очень масштабные сцены, захватывающие дух не только детей, но и взрослых. Кроме того, главную роль в картине исполнил Уилл Смит, который, по мнению исполнительницы, идеально справился со своей задачей, воплотившись в могущественного джина. Артистка поблагодарила компанию Disney за ожившую сказку и порекомендовала всем посмотреть этот мюзикл.

Поклонники поблагодарили кумира за совет. Многие заявили, они обязательно сходят в кино и своими глазами увидят картину. Также немалое число фолловеров сравнило певицу с принцессой Жасмин, главным женским персонажем повествования.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 10:40


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