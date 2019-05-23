Однокурсница Ларисы Гузеевой рассказала, как они выживали в голодные годы

О студенческом прошлом Ларисы Гузеевой журналистам рассказала однокурсница звезды Ирина Коваленко. Как призналась подруга, во время учебы в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии будущую знаменитость называли Гузенькой или Гузей. Мальчики были от нее в восторге, красивая, яркая, интересная и экстравагантная, с эффектной грудью и невероятной глубины голубыми глазами актриса не могла не привлекать внимание. Роль в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», которая сделала Ларису Гузееву известной, удивляла друзей несоответствием характера героини и актрисы. Это был совершенно нехарактерный образ для артистки, а то, как она с ним справилась, стало большим удивлением для зрителей. В студенческие годы Ларисе Гузеевой завидовали, ею восхищались и ее любили, однако после успеха в кино, она не страдала от мании величия, поскольку звездой была, по словам приятельницы, с самого рождения.Во время учебы в вузе Ларисе Гузеевой было непросто. Она из простой и не очень обеспеченной семьи, поэтому многое ей приходилось тащить на своих плечах. Но это не сделало ее озлобленной. Одевалась скромно, а для покупки модной вещи много крутилась и даже снималась в не очень удачных проектах, поскольку элементарно требовались средства на еду. Студенческие годы были тогда голодными. Денег у студентов не было и продуктов тоже. Энергию старались не тратить. Лариса Гузеева к тому времени уже перебралась к своему молодому человеку.Подруги решили нагрянуть к будущей знаменитости в гости, но у нее дома тоже кроме муки и томатной пасты ничего не оказалось. Лариса Гузеева тогда быстро замесила тесто, вырезала кружочки, как на пельмени, и сварила. Подала блюдо с томатным соусом, в итоге все наелись до отвала. По словам подруги, она до сих пор благодарна Гузеевой за тот день, и вкуснее в своей жизни она больше ничего не пробовала.

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Автор: Нина Лукашева

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