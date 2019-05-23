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Политика

Жириновский сделал предложение Зеленскому по Крыму и Донбассу

Владимир Жириновский выступил с предложением главе Украины Владимиру Зеленскому осуществить определенные конкретные меры в новой должности. В их числе проведение референдумов по Донбассу и Крыму.
Жириновский сделал предложение Зеленскому по Крыму и Донбассу

Лидер ЛДПР посоветовал вынести на всенародное голосование вопросы о Донбассе и Крыме Так, он предлагает поинтересоваться у народа, согласен ли он, что эти регионы вышли из состава Украины и воссоединились с РФ, и нужно ли решать ситуацию военным путем для их возвращения. Председатель ЛДПР уверен, что люди выберут именно первый пункт для достижения мира в стране.

Владимир Жириновский порекомендовал Зеленскому отметить закон о языках, огласить всеобщую амнистию, воссоединить православную церковь на Украине и начать обменивать военнопленных. Как считает политик, это поспособствует гражданскому примирению.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 11:10


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