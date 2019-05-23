Светлана Лобода заворожила поклонников снимком в дерзком купальнике
Светлана Лобода заворожила поклонников фото в дерзком купальнике черного цвета. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
На новом снимке Лобода, облаченная в купальник с завышенным низом и кожаным верхом, стоит в траве на фоне необычных цветущих кустов. Образ дополняют стильные солнцезащитные очки. Звезда заняла боевую стойку и устремила свой взгляд вдаль. Геолокация отключена, поэтому, где сделан кадр, неизвестно. В комментарии к посту исполнительница на немецком языке пожелала фанатам доброго утра. Возможно, этот намек на очередной визит в Германию.
Всего за 10 минут снимок набрал более 9 тыс. лайков. В комментарии к посту фолловеры поблагодарили звезду за пожелания и восхитились ее невероятной красотой. Завистники посчитали, что на последнем фото Лобода сильно похожа телосложением на мужчину.