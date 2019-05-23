Ученые рассказали об эффективных упражнениях по снижению кровяного давления
Ученые из Германии представили вниманию эффективные упражнения, способствующие снижению кровяного давления. По словам специалистов, с гипертонией вполне можно бороться естественными путями, регулярно двигаясь и минимизируя стрессовый фактор.
Гипертония вызвана взаимодействием наследственных факторов и неправильным образом жизни, связанным с чрезмерным потреблением соли, недостатком физической активности, пагубными привычками и стрессом. Нагрузки на выносливость являются особенно полезными. В этом списке скандинавская ходьба с палками, езда на велосипеде, бег. По словам кардиологов, уже десять минут быстрой ходьбы может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и, прежде всего, позволяет контролировать кровяное давление.
Отмечается, что пациенты с повышенным кровяным давлением должны предварительно пройти обследование у врача. Это особенно важно, если есть дополнительные сопутствующие заболевания, такие как диабет или ишемическая болезнь сердца. Если артериальное давление слишком высокое, в начале тренировки необходимо принимать лекарства, чтобы оно не поднималось еще выше под нагрузкой.
Рекомендации экспертов также включают в себя факторы, к примеру, перед началом занятий спортом необходимо измерить кровяное давление. При значениях выше 160/95 мм рт. ст. нельзя заниматься. Тренировка должна быть умеренно напряженной на начальном этапе. Для людей, которые не любят бегать или кататься на велосипеде, альтернативой является скандинавская ходьба.
Еще одним важным строительным блоком для снижения артериального давления является управление стрессом. В этом могут помочь различные методы релаксации, йога, совместное времяпрепровождение с друзьями.