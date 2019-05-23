EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Здоровье / Авторские материалы / Статьи

Ученые рассказали об эффективных упражнениях по снижению кровяного давления

Ученые из Германии представили вниманию эффективные упражнения, способствующие снижению кровяного давления. По словам специалистов, с гипертонией вполне можно бороться естественными путями, регулярно двигаясь и минимизируя стрессовый фактор.
Ученые рассказали об эффективных упражнениях по снижению кровяного давления

Гипертония вызвана взаимодействием наследственных факторов и неправильным образом жизни, связанным с чрезмерным потреблением соли, недостатком физической активности, пагубными привычками и стрессом. Нагрузки на выносливость являются особенно полезными. В этом списке скандинавская ходьба с палками, езда на велосипеде, бег. По словам кардиологов, уже десять минут быстрой ходьбы может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и, прежде всего, позволяет контролировать кровяное давление.

Отмечается, что пациенты с повышенным кровяным давлением должны предварительно пройти обследование у врача. Это особенно важно, если есть дополнительные сопутствующие заболевания, такие как диабет или ишемическая болезнь сердца. Если артериальное давление слишком высокое, в начале тренировки необходимо принимать лекарства, чтобы оно не поднималось еще выше под нагрузкой.
Ученые рассказали об эффективных упражнениях по снижению кровяного давления

Рекомендации экспертов также включают в себя факторы, к примеру, перед началом занятий спортом необходимо измерить кровяное давление. При значениях выше 160/95 мм рт. ст. нельзя заниматься. Тренировка должна быть умеренно напряженной на начальном этапе. Для людей, которые не любят бегать или кататься на велосипеде, альтернативой является скандинавская ходьба.

Еще одним важным строительным блоком для снижения артериального давления является управление стрессом. В этом могут помочь различные методы релаксации, йога, совместное времяпрепровождение с друзьями.

Читайте также: Обнаружены генетические причины биполярного расстройства

Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 10:49


Читайте также
Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
На 3D-изображениях показали, как голова ребенка меняет
Медики назвали продукты, опасные для людей старше 50 лет
Названы права пациента в больнице, о которых многие не
Назван способ уберечься от смерти из-за разрыва аорты
Медики назвали 3 смертельные болезни, основным симптомом
Названы симптомы по определению заболевания печени
Эксперты рассказали, какие сны предупреждают человека о
Названы эффективные народные средства от головной боли
Медики рассказали, как по консистенции кала распознать рак
Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 11:55 Названы основные предвестники скорой остановки сердца
23.05, 11:54 Главный диетолог страны дала рекомендации по
23.05, 11:53 Эксперты рассказали женщинам, как сохранить красоту груди
23.05, 11:47 Внедорожный Renault Triber презентуют 19 июня
23.05, 11:45 Ксению Бородину и Ольгу Орлову признали самыми стильными
23.05, 11:44 Меган Маркл и принц Гарри лишились единственной
23.05, 11:42 Названы домашние средства восстановления после
23.05, 11:39 Независимые АЗС России предупредили о росте цен на бензин
23.05, 11:39 В Ярославле вандалы разбили мемориальную доску Борису
23.05, 11:38 Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не
23.05, 11:37 Работать королевой: 93-летняя Елизавета II ходит по
23.05, 11:30 Автолюбитель ответил противникам LADA Vesta SW
23.05, 11:22 Ученые назвали опасной для здоровья любовь к мясу после
23.05, 11:18 Названы 6 самых провальных российских автомобилей
23.05, 11:15 Однокурсница Ларисы Гузеевой рассказала, как они
23.05, 11:10 Жириновский сделал предложение Зеленскому по Крыму и
23.05, 11:08 Началось тестирование чипов Samsung с отечественным
23.05, 11:01 СМИ обнародовали снимки из удаленного Instаgrаm-аккаунта
23.05, 11:00 Olympus TG-6 работает при морозе и погружении на
23.05, 10:58 Альбина Джанабаева поддержала Брэда Питта в «войне» с