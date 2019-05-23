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Наука

Ученые назвали опасной для здоровья любовь к мясу после 50 лет

Ученые из Университета Южной Калифорнии (США) назвали опасной любовь к мясу и сыру у людей после 50 лет. Оказалось, среди мясоедов, как и среди курильщиков, возрастает риск преждевременной смерти.
Ученые назвали опасной для здоровья любовь к мясу после 50 лет

Ученые изучили привычки питания 6500 человек и через 20 лет оценили их состояние здоровья. Выяснилось, что риск преждевременной смерти и ухудшения здоровья возрастал в два раза у лиц, потреблявших пятую часть суточной нормы калорий в виде продуктов животного происхождения.

Авторы исследования считают, что активное потребление белка, содержащегося в сыре и мясе, ускоряет деградацию клеток и рост опухолей. Чтобы снизить риск развития смертельных заболеваний, лица старше 50 лет должны сократить суточную норму потребления животных продуктов и перейти на чечевицу, фасоль, рыбу.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:22


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