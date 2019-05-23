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Авто

Автолюбитель ответил противникам LADA Vesta SW

Один из автовладельцев вступился за LADA Vesta SW после нападок на продукцию компании «АвтоВАЗ». Он отметил, что многие отрицательные стороны, которые приписываются модели, являются выдуманными.
Автолюбитель ответил противникам LADA Vesta SW

Автолюбитель обвинил всех недовольных продукцией отечественного завода в предвзятости. Зачастую последние проявляют большую снисходительность, говоря об иностранных моделях.

Некоторые пользователи посчитали, что в LADA Vesta SW неудачно расположен подлокотник между передними креслами. По словам владельца авто, эта проблема не является таковой, поскольку не все водители сталкиваются с трудностями во время вытягивания рукоятки ручника.

Еще одна претензия касалась не очень прочной поверхности капота. Якобы если сильно надавить на нее, там остаются вмятины. Владелец машины отметил, что такое свойство характерно и для современных иномарок, ведь в последнее время производители начали экономить на прочности кузова.

Пользователи высказывались о том, что кнопки стеклоподъемников работали некорректно. Однако в LADA Vesta SW оппонента все функционировало исправно.

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:30


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