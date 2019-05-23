Работать королевой: 93-летняя Елизавета II ходит по магазинам
Старейший британский магазин «Sainsbury's» отметил свое 150-летие. В честь этого события, действующая королева Великобритании Елизавета II решила почтить хозяев и работников заведения своим присутствием.
Быть королевой Великобритании означает всегда быть собранной и полной сил. Так, почтенный возраст в 93 года и множество событий, связанных с пополнением в семье герцога и герцогини Сассекских, не являются помехой для выполнения Елизаветой II своих обязанностей.
В честь 150-летия самого старого супермаркета туманного Альбиона, королева устроила шоппинг в «Sainsbury's» и открыла специальную мемориальную табличку. Также глава королевства пообщалась с хозяевами магазина и работниками, прослужившими у прилавка более 50 лет. Елизавета II прогулялась по магазину в обществе главы семейного бизнеса «Sainsbury's» Джона Сейнсбери и поклонников. Она также продегустировала некоторые сладости и увиделась с кондитером Клэр Птак, которая была автором торта на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри.
Для визита в известный супермаркет королева выбрала платье с узором из весенних цветов, а также пальто и шляпку пастельного бирюзового тона.