Названы домашние средства восстановления после сотрясения мозга
Получив сотрясение мозга, нужно пройти обследование в больнице и следовать советам врачей. Имеются при этом домашние средства, которые помогут ускорить реабилитационный процесс.
После повреждения головы большую часть процесса восстановления необходимо провести в постельном режиме. Организм требует физического расслабления, значительной передышки просит и мозг, в связи с чем нужно воздержаться от умственной нагрузки. Лучше всего больше спать.
Ускорит реабилитацию кофеин, повышенный уровень которого позитивно воздействует на пострадавших. Среди других восстанавливающих продуктов можно назвать рыбий жир и куркуму. Приправа, к слову, уменьшает стрессовые переживания по поводу травмы. После консультаций с врачом разрешаются легкие физические нагрузки. Например, прогуливаться с незначительной скоростью или делать растяжку.