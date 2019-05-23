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Здоровье

Названы домашние средства восстановления после сотрясения мозга

Получив сотрясение мозга, нужно пройти обследование в больнице и следовать советам врачей. Имеются при этом домашние средства, которые помогут ускорить реабилитационный процесс.
Названы домашние средства восстановления после сотрясения мозга

После повреждения головы большую часть процесса восстановления необходимо провести в постельном режиме. Организм требует физического расслабления, значительной передышки просит и мозг, в связи с чем нужно воздержаться от умственной нагрузки. Лучше всего больше спать.

Ускорит реабилитацию кофеин, повышенный уровень которого позитивно воздействует на пострадавших. Среди других восстанавливающих продуктов можно назвать рыбий жир и куркуму. Приправа, к слову, уменьшает стрессовые переживания по поводу травмы. После консультаций с врачом разрешаются легкие физические нагрузки. Например, прогуливаться с незначительной скоростью или делать растяжку.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 11:42


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