Названы 6 самых провальных российских автомобилей

Эксперты изучили рынок и назвали 6 самых провальных российских автомобилей, недавно дебютировавших на рынке. Многие новинки не смогли завоевать популярность.
Лидером антирейтинга стал хэтчбек Lada Granta с низкими показателями продаж. Потребители отказываются от машины из-за высокой цены, сопоставимой со стоимостью лифтбека с более просторным и солидным салоном.
Chevrolet Niva с локализацией в 95% расположился на втором месте из-за слабой силовой установки объемом на 1,7 литров. Дальше по списку идут ТагАЗ Аквила и Вега, разочаровавшие потребителей плохим качеством сборки.
Пятую строчку занял Marussia B1, оцененный в 160 тыс. евро. Производитель собрал несколько десятков единиц, а потом остановили сборку. На последнем месте расположился Ё-мобиль, производство которого остановили из-за нехватки финансирования.