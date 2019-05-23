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Авто

Названы 6 самых провальных российских автомобилей

Эксперты изучили рынок и назвали 6 самых провальных российских автомобилей, недавно дебютировавших на рынке. Многие новинки не смогли завоевать популярность.
Названы 6 самых провальных российских автомобилей

Лидером антирейтинга стал хэтчбек Lada Granta с низкими показателями продаж. Потребители отказываются от машины из-за высокой цены, сопоставимой со стоимостью лифтбека с более просторным и солидным салоном.

Chevrolet Niva с локализацией в 95% расположился на втором месте из-за слабой силовой установки объемом на 1,7 литров. Дальше по списку идут ТагАЗ Аквила и Вега, разочаровавшие потребителей плохим качеством сборки.

Пятую строчку занял Marussia B1, оцененный в 160 тыс. евро. Производитель собрал несколько десятков единиц, а потом остановили сборку. На последнем месте расположился Ё-мобиль, производство которого остановили из-за нехватки финансирования.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:18


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