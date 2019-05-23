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Здоровье

Эксперты рассказали женщинам, как сохранить красоту груди

Рано или поздно представительницы прекрасного пола сталкиваются с тем, что их грудь становится не такой подтянутой и упругой. Изменения наступают вследствие самых разных причин, от кормления детей до похудения и возрастных проблем. Эксперты рассказали женщинам, что поможет им сохранить красоту собственной груди.
Эксперты рассказали женщинам, как сохранить красоту груди

Чаще всего дамы жалуются на обвисание молочных желез, которое наступает после грудного вскармливания. Объясняется это тем, что грудь состоит из железистой ткани, которая практически не восстанавливается после растяжения. Спустя время происходит ее замена на жировую, что и становится причиной обвисания. Играет роль и ослабевание мышечной ткани, и возврат железистых долек после периода лактации в изначальное состояние с сохранением образовавшейся пустоты. Избавиться от этих проблем поможет выполнение некоторых простых правил. Медики рекомендуют на последних сроках беременности круглосуточно носить бюстгальтер. Это поможет предотвратить процессы провисания. Для сцеживания молока мамочкам лучше пользоваться молокоотсосом, поскольку ручной процесс сильнее растягивает грудь. При этом нужно следить за тем, чтобы не допустить застоя молока. Поочередное кормление ребенка обеими молочными железами поможет им остаться в одинаковых размерах. Также эксперты рекомендуют спать только с опорожненной от молока грудью.

Сохранить красоту бюста после кормления можно несколькими способами. Отлично подойдет контрастный душ, а также массаж, в том числе с эфирными маслами, нанесение на грудь коллагенсодержащих кремов. Также эксперты рекомендуют выполнять специальные упражнения для подтяжки, правильно выбирать бюстгальтер и насыщать организм витаминами «А» и «Е».

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 11:53


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