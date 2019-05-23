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Шоу-бизнес

Полина Гагарина не может получить "подмосковный" загар

Полина рассказала в своём микроблоге о тщетных попытках получить "подмосковный" загар. Знаменитость призналась, по неизвестной причине, её "роскошное тело" отвергает солнечные лучи в пригороде Москвы.
Полина Гагарина не может получить "подмосковный" загар

Полина Гагарина не так давно вернулась из отпуска, который провела в ОАЭ. Звезда пожаловалась, загар, который покрыл её кожу в Дубае уже сошёл, а новый она никак не может получить. Сейчас певица много времени проводит на даче, усердно работая на своём участке, но прополка и вскапывание грядок не приносит ожидаемого результата. По неизвестной причине её тело не становится смуглее, хотя артистка всё делает для этого. После работы исполнительница часами лежит во дворе на раскладушке, но и это не приносит должного эффекта. Хозяйка аккаунта не понимает, почему её "роскошное тело" не приобретает желаемый оттенок.

Поклонники посочувствовали кумиру и начали давать различные советы. Некоторые отметили, звезда не столько хотела пожаловаться, сколько желала донести до пользователей Сети информацию о своей завидной фигуре. Тем не менее, пост стал очень популярным и менее, чем за сутки набрал 125 тысяч отметок "Мне нравится".

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 12:03


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