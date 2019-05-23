Меган Маркл и принц Гарри лишились единственной помощницы в уходе за сыном
Новоиспеченные родители Меган Маркл и принц Гарри лишились помощницы по уходу за сыном Арчи Харрисоном. В роли нее выступала мама герцогини Сассекской. Известно, что Дория Рэгланд уехала из Лондона раньше, чем планировала.
Мать Меган Маркл прилетела в Великобританию из США незадолго до родов дочери. Предполагалось, что она будет жить в поместье Фрогмор-хаус несколько месяцев. Для нее даже приготовили несколько комнат, чтобы обеспечить комфортное времяпровождение. В официальном заявлении о рождении маленького Арчи даже упомянули мать Меган Маркл. Это говорит о важной роли Дории Рэгланд в жизни королевской семьи.
На днях мать Меган Маркл увидели в Лос-Анджелесе, когда она выгуливала своих собак. Супруги даже не успели нанять няню, поскольку думали, что бабушка поможет им с ребенком. По какой причине Дория Рэгланд вернулась в Штаты, пока не сообщается.