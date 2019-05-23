EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Общество

Меган Маркл и принц Гарри лишились единственной помощницы в уходе за сыном

Новоиспеченные родители Меган Маркл и принц Гарри лишились помощницы по уходу за сыном Арчи Харрисоном. В роли нее выступала мама герцогини Сассекской. Известно, что Дория Рэгланд уехала из Лондона раньше, чем планировала.
Меган Маркл и принц Гарри лишились единственной помощницы в уходе за сыном

Мать Меган Маркл прилетела в Великобританию из США незадолго до родов дочери. Предполагалось, что она будет жить в поместье Фрогмор-хаус несколько месяцев. Для нее даже приготовили несколько комнат, чтобы обеспечить комфортное времяпровождение. В официальном заявлении о рождении маленького Арчи даже упомянули мать Меган Маркл. Это говорит о важной роли Дории Рэгланд в жизни королевской семьи.

На днях мать Меган Маркл увидели в Лос-Анджелесе, когда она выгуливала своих собак. Супруги даже не успели нанять няню, поскольку думали, что бабушка поможет им с ребенком. По какой причине Дория Рэгланд вернулась в Штаты, пока не сообщается.

Читайте также: Работать королевой: 93-летняя Елизавета II ходит по магазинам

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:44


Читайте также
Лев Лещенко прокомментировал призыв Максима Виторгана не
Соловьев напомнил о холокосте Максиму Виторгану,
Близкий друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский
«Таинственный демон»: Во Флориде обнаружены останки
“Гений зла”: Юрий Лужков резко высказался о смерти Сергея
На снимках Луны обнаружено «лицо» пришельца рядом с тенью
Психологи выяснили основные причины любви к фильмам для
Обманул смерть: Водолазу удалось выжить без кислорода в
Лукашенко: У Сергея Доренко в Минске четыре квартиры
В Госдуме предложили переименовать одну из улиц Москвы в
День Николая Чудотворца: Традиции и приметы церковного
Младшая дочь Юрия Лужкова продала две квартиры в США за 20
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 12:00 Huawei подготовил замену для Windows и Android
23.05, 11:55 Названы основные предвестники скорой остановки сердца
23.05, 11:54 Главный диетолог страны дала рекомендации по
23.05, 11:53 Эксперты рассказали женщинам, как сохранить красоту груди
23.05, 11:47 Внедорожный Renault Triber презентуют 19 июня
23.05, 11:45 Ксению Бородину и Ольгу Орлову признали самыми стильными
23.05, 11:44 Меган Маркл и принц Гарри лишились единственной
23.05, 11:42 Названы домашние средства восстановления после
23.05, 11:39 Независимые АЗС России предупредили о росте цен на бензин
23.05, 11:39 В Ярославле вандалы разбили мемориальную доску Борису
23.05, 11:38 Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не
23.05, 11:37 Работать королевой: 93-летняя Елизавета II ходит по
23.05, 11:30 Автолюбитель ответил противникам LADA Vesta SW
23.05, 11:22 Ученые назвали опасной для здоровья любовь к мясу после
23.05, 11:18 Названы 6 самых провальных российских автомобилей
23.05, 11:15 Однокурсница Ларисы Гузеевой рассказала, как они
23.05, 11:10 Жириновский сделал предложение Зеленскому по Крыму и
23.05, 11:08 Началось тестирование чипов Samsung с отечественным
23.05, 11:01 СМИ обнародовали снимки из удаленного Instаgrаm-аккаунта
23.05, 11:00 Olympus TG-6 работает при морозе и погружении на