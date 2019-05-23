Александр Розенбаум осенью представит альбом «Симбиоз-2»

«В 32 года я написал рассказ об одном дне врача скорой помощи. Я петь лет занимал данную должность, поэтому знаю все нюансы. Утром, когда я пробежался по тексту, понял, что никогда не читал большей ерунды. Решил вернуться к прозе после 50 лет», - рассказал 67-летний Розенбаум.

Розенбаум выпустил последний альбом прошлой зимой. Песни звезды состоят из начитанных под музыку стихотворений. Подобрать красивые строки несложно, но написать для них музыку намного труднее. Исполнитель мечтает начать писать прозу, но опасается приступать к работе, на которую нужно много времени.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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