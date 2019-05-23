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Авто

Внедорожный Renault Triber презентуют 19 июня

Стала известна дата презентации внедорожного компактвэна Renault Triber. Французский производитель представит очередную новинку в Индии 19 июня.
Внедорожный Renault Triber презентуют 19 июня

Известно, что Renault Triber обзавелся фирменной радиаторной решеткой с хромированной окантовкой. Кроме этого, присутствует защитный обвес и укороченный капот, производитель не забыл и о расширителях колесных арок.

В основе модели лежит та же платформа, на которой построен Renault Kwid. Под капотом расположен 1-литровый турбодвижок, способный выдавать 75 лошадиных сил. Агрегат осуществляет работу в паре с пятиступенчатой механической транмиссией. Покупателям будет доступна вариация с 1,2-литровым атмосферным двигателем, отдача которого составила 78 лошадиных сил. Новый Renault Triber получил кондиционер, две передние подушки безопасности, опцию запуска мотора с кнопки, современный развлекательный комплекс с сенсорным экраном, камеру заднего вида, ABS, датчики парковки, 16-дюймовые колесные диски, дефлекторы второго ряда.

По предварительным данным, новый внедорожный компактвэн будет продаваться на индийском рынке по стартовой цене 540 тысяч рупий. Эта сумма эквивалентна 499 тысячам рублей.

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:47


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