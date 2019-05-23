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Шоу-бизнес

Настя Каменских призналась в любви к Потапу в день свадьбы

В Сети появились слухи о предстоящей женитьбе Потапа на Насте Каменских. В Instagram-аккаунте певица позже призналась в любви к давнему коллеге.
Настя Каменских призналась в любви к Потапу в день свадьбы

Согласно имеющейся информации, бракосочетание артистов состоится 23 мая в Киеве. В этот день Алексей Потапенко обнародовал в микроблоге свадебный видеоролик с Каменских, получивший название «Константа». Спустя время исполнительница на своей странице призналась в любви к Потапу. Она заявила, что особенные чувства рождают особенные произведения, именно такими можно назвать творения музыкантов: «Обіцяю» и «Константа».

«Две композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое», - написала Настя Каменских. Она поблагодарила возлюбленного за то, что держал их связь в секрете, но сегодня, 23 мая, пара решила разделить с поклонниками свое счастье и благодарна за то, что те разделят его с ними.

Потап и Настя знакомы больше 13 лет, они главные участники одноименной музыкальной группы. Для музыканта это второй брак.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 12:21


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