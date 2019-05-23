Настя Каменских призналась в любви к Потапу в день свадьбы
В Сети появились слухи о предстоящей женитьбе Потапа на Насте Каменских. В Instagram-аккаунте певица позже призналась в любви к давнему коллеге.
Согласно имеющейся информации, бракосочетание артистов состоится 23 мая в Киеве. В этот день Алексей Потапенко обнародовал в микроблоге свадебный видеоролик с Каменских, получивший название «Константа». Спустя время исполнительница на своей странице призналась в любви к Потапу. Она заявила, что особенные чувства рождают особенные произведения, именно такими можно назвать творения музыкантов: «Обіцяю» и «Константа».
«Две композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое», - написала Настя Каменских. Она поблагодарила возлюбленного за то, что держал их связь в секрете, но сегодня, 23 мая, пара решила разделить с поклонниками свое счастье и благодарна за то, что те разделят его с ними.
Потап и Настя знакомы больше 13 лет, они главные участники одноименной музыкальной группы. Для музыканта это второй брак.