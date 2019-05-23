Главный диетолог страны дала рекомендации по приготовлению окрошки
Антонина Стародубова порекомендовала россиянам готовить окрошку с нежирным мясом птицы вместо вкусной, но вредной колбасы. Главный диетолог Депздрава считает, что холодные низкокалорийные супы должны быть включены в ежедневный рацион питания.
Специалист по здоровому питанию Антонина Стародубова рассказала о том, как сделать окрошку по-настоящему полезным блюдом. По словам диетолога, колбаса, сосиски и ветчина имеют в своем составе насыщенные жиры и много соли, что сводит на нет всю пользу продукта. Поэтому для приготовления холодного летнего супа лучше использовать нежирные сорта мяса, такие как курица или крольчатина.
Для заправки приготовленного блюда подойдут нежирные кисломолочные продукты: 1% кефир или айран. Использование свекольного отвара или кваса еще больше снизит калорийность супа.
Такие заправки, как майонез, покупной соус и тому подобные, по мнению врача, имеют много вредных добавок, включая большое количество сахара и соли.
Диетолог Антонина Стародубова считает правильно приготовленную окрошку очень полезной, отмечает низкую калорийность продукта (около 270 калорий в 400г) и рекомендует включить холодный суп в ежедневный рацион.