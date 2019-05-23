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Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не меньше прочих курильщиков

Ученые из Медицинского Университета Южной Каролины сделали заявление, что курильщики, предпочитающие легкие сигареты, рискуют заболеть раком не меньше людей, затягивающимися обычными версиями. Высока и вероятность того, что человек не сможет бросить пагубную привычку. Статья соответствующего содержания опубликована в издании The Sun.
Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не меньше прочих курильщиков

Согласно новому исследованию, ментоловые сигареты так же вредны для здоровья, как и обычные. По словам доктора Нины Томас, не было выявлено никакой разницы в частоте возникновения рака легких или смертности от всех причин между разными группами курильщиков. В тоже время имеет место факт, что люди, предпочитающие легкие сигареты, реже справляются с зависимостью. Группа ученых изучила медицинские записи 53 454 человек из США в период с 2002 по 2004 год, что и позволило сделать выводы.
«С 1950-х годов в сигареты было внесено несколько изменений, включая добавление фильтров, ментола и снижение уровня дегтя, в ответ на озабоченность общественности рисками для здоровья. Несмотря на эти корректировки, курение по-прежнему ассоциируется с 90% случаев рака легких, который является основной причиной смертности от онкологических заболеваний», - предупреждают эксперты.

На фоне вышесказанного отмечается, что в обследованном населении те, кто курил нефильтрованные сигареты, имели самые высокие показатели рака легких и смертности, речь идет о 40%. Ученые рекомендуют не искать альтернативу в электронных сигаретах, так как они также увеличивают риск сердечных заболеваний, рака молочной железы, астмы.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 11:38


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