Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не меньше прочих курильщиков

«С 1950-х годов в сигареты было внесено несколько изменений, включая добавление фильтров, ментола и снижение уровня дегтя, в ответ на озабоченность общественности рисками для здоровья. Несмотря на эти корректировки, курение по-прежнему ассоциируется с 90% случаев рака легких, который является основной причиной смертности от онкологических заболеваний», - предупреждают эксперты.



Согласно новому исследованию, ментоловые сигареты так же вредны для здоровья, как и обычные. По словам доктора Нины Томас, не было выявлено никакой разницы в частоте возникновения рака легких или смертности от всех причин между разными группами курильщиков. В тоже время имеет место факт, что люди, предпочитающие легкие сигареты, реже справляются с зависимостью. Группа ученых изучила медицинские записи 53 454 человек из США в период с 2002 по 2004 год, что и позволило сделать выводы.На фоне вышесказанного отмечается, что в обследованном населении те, кто курил нефильтрованные сигареты, имели самые высокие показатели рака легких и смертности, речь идет о 40%. Ученые рекомендуют не искать альтернативу в электронных сигаретах, так как они также увеличивают риск сердечных заболеваний, рака молочной железы, астмы.

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Автор: Ващенко Ольга

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