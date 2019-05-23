Названы основные предвестники скорой остановки сердца
Ученые назвали основные предвестники скорой остановки сердца. Эксперты рекомендуют не оставлять без внимания означенные признаки.
Сердце является сложным и многослойным органом, состоящим из мышц, представляющих собой единый механизм. При нарушении работы мышечных волокон происходит угрожающая жизни остановка. В такой ситуации действовать необходимо быстро и профессионально.
Первым и наиболее частным признаком болезней сердца является нарастающая боль в грудной клетке. Дискомфорт может возникнуть за неделю до прекращения сердцебиения, но обычно люди начинают жаловаться на проблему за несколько минут или часов до приступа.
Если в мозг перестает поступать кровь, человек падает в обморок. Легкие лишаются доступа кислорода и начинается сильная одышка. Потеря пульса указывает на остановку сердца. В данном случае вернуть больного в чувства поможет дефибриллятор. Второстепенными симптомами могут стать слабость и резкое падение давления.