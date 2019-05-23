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Наука

Названы основные предвестники скорой остановки сердца

Ученые назвали основные предвестники скорой остановки сердца. Эксперты рекомендуют не оставлять без внимания означенные признаки.
Названы основные предвестники скорой остановки сердца

Сердце является сложным и многослойным органом, состоящим из мышц, представляющих собой единый механизм. При нарушении работы мышечных волокон происходит угрожающая жизни остановка. В такой ситуации действовать необходимо быстро и профессионально.

Первым и наиболее частным признаком болезней сердца является нарастающая боль в грудной клетке. Дискомфорт может возникнуть за неделю до прекращения сердцебиения, но обычно люди начинают жаловаться на проблему за несколько минут или часов до приступа.

Если в мозг перестает поступать кровь, человек падает в обморок. Легкие лишаются доступа кислорода и начинается сильная одышка. Потеря пульса указывает на остановку сердца. В данном случае вернуть больного в чувства поможет дефибриллятор. Второстепенными симптомами могут стать слабость и резкое падение давления.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:55


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