EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Поклонники раскритиковали Ким Кардашьян за платье из живых цветов

Ким Кардашьян снова сумела удивить фанатов, надев необычное платье из живых цветов. Несмотря на свежий подход к гардеробу, поклонники раскритиковали знаменитость, назвав наряд глупым.
Поклонники раскритиковали Ким Кардашьян за платье из живых цветов

Ким Кардашьян решила создать косметический бренд, который получил название KKW The Mrs West Collection. Уже скоро товары станут доступны покупателям, а пока знаменитость рекламирует новое предпринимательское детище, публикуя на своей официальной странице в Instagram различные фотографии. На одном из снимков звезда реалити-шоу о собственной семье запечатлена в необычном платье, верх которого сделан из живых цветов. Дизайнер создал наряд, использовав белые розы вместе с ножками, но не все оценили старания стилиста. Некоторые дали понять, они не в восторге от таких идей и считают их безвкусными.

Пользователи Сети выразили своё негодование и сообщили хозяйке аккаунта, такое платье хорошо лишь тем, что скоро завянет. Другие же были менее тактичными и добавили, мастер зря удалил шипы, ведь если бы они остались, модель была бы неоднократно уколота за глупость. Тем не менее, многие остались в восторге от образа кумира.

Читайте также: Настя Каменских призналась в любви к Потапу в день свадьбы

Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 12:28


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 12:41 Опубликован трейлер фантастического фильма Федора
23.05, 12:31 В России запустят сервис для поимки лишенных прав
23.05, 12:30 Власти Чили запретят туристам ковыряться в носу у статуй
23.05, 12:28 Поклонники раскритиковали Ким Кардашьян за платье из
23.05, 12:22 Компания Casio выпустила хронограф для гонщиков
23.05, 12:21 Настя Каменских призналась в любви к Потапу в день
23.05, 12:16 Анфиса Чехова анонсировала откровенное интервью в
23.05, 12:15 Александр Розенбаум осенью представит альбом «Симбиоз-2»
23.05, 12:12 Рабочие заставили детей рыть котлован на востоке Москвы
23.05, 12:05 В Китае подростку удалили из мочевого пузыря 29
23.05, 12:03 Полина Гагарина не может получить "подмосковный" загар
23.05, 12:02 В России подорожал кроссовер Chery Tiggo 3
23.05, 12:00 Huawei подготовил замену для Windows и Android
23.05, 11:55 Названы основные предвестники скорой остановки сердца
23.05, 11:54 Главный диетолог страны дала рекомендации по
23.05, 11:53 Эксперты рассказали женщинам, как сохранить красоту груди
23.05, 11:47 Внедорожный Renault Triber презентуют 19 июня
23.05, 11:45 Ксению Бородину и Ольгу Орлову признали самыми стильными
23.05, 11:44 Меган Маркл и принц Гарри лишились единственной
23.05, 11:42 Названы домашние средства восстановления после