Поклонники раскритиковали Ким Кардашьян за платье из живых цветов

Ким Кардашьян решила создать косметический бренд, который получил название KKW The Mrs West Collection. Уже скоро товары станут доступны покупателям, а пока знаменитость рекламирует новое предпринимательское детище, публикуя на своей официальной странице в Instagram различные фотографии. На одном из снимков звезда реалити-шоу о собственной семье запечатлена в необычном платье, верх которого сделан из живых цветов. Дизайнер создал наряд, использовав белые розы вместе с ножками, но не все оценили старания стилиста. Некоторые дали понять, они не в восторге от таких идей и считают их безвкусными.Пользователи Сети выразили своё негодование и сообщили хозяйке аккаунта, такое платье хорошо лишь тем, что скоро завянет. Другие же были менее тактичными и добавили, мастер зря удалил шипы, ведь если бы они остались, модель была бы неоднократно уколота за глупость. Тем не менее, многие остались в восторге от образа кумира.

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Автор: Валерий Селезнев

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