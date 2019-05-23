Независимые АЗС России предупредили о росте цен на бензин
Представители независимых АЗС России написали письмо, в котором предупредили заместителя председателя правительства Дмитрия Козака о возможном росте цен на бензин. Топливо в РФ за последний месяц поднялось в цене на 20%.
В письме Козаку сказано, что инициированные правительством Российской Федерации шаги, направленные на сдерживание цен на бензин, а именно компенсационные выплаты, позволяющие покрыть разницу между стоимостью нефти и себестоимостью топлива, уже не справляются с обозначенными задачами. За месяц цены на бензин АИ-92 и АИ-95 выросли на 23 и 18,5% соответственно. Если не предпринять необходимых мер, граждане страны могут столкнуться с новым топливным кризисом. Представители АЗС предлагают нарастить объемы продаж бензина на бирже и уменьшить акцизы на нефтепродукты класса Евро 5, передает издание ГлобалМСК.ру.
По последней информации, Козак заявил, что ситуация находится под постоянным мониторингом. По словам политика, оснований для подобной тревоги нет, поскольку сегодняшний уровень биржевых цен способен обеспечить необходимую маржинальность для розничного рынка.
К слову, действие достигнутого ранее о заморозке цен соглашения истекает уже 1 июля. После этого, по мнению большинства профильных экспертов, нефтяные компании смогут повысить уровень розничных цен на топливо.