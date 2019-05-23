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Технологии

Huawei подготовил замену для Windows и Android

Компания Huawei подготовила замену для Windows и Android. К бойкоту китайского производителя из-за действий американского правительства присоединились Intel, Qualcomm, Google, Microsoft.
Huawei подготовил замену для Windows и Android

В случае с Qualcomm и Intel у компании не возникло никаких проблем, ведь она производит собственные чипсеты, однако трудности появились с программным обеспечением. Компания решила заранее подстраховаться, и еще в прошлом году начала работать над собственной операционной системой. Вчера появилась информация, что в Huawei продолжают создавать ее, ожидается, что прошивка будет готова через несколько месяцев.

Фирменное программное обеспечение станет совмещаться с Android, поэтому пользователи не должны испытывать недостатка в приложениях.

Вчера на 90 дней было отложено принятие решение о продлении лицензии в США для китайской компании. В связи с этим через три месяца на рынке может появиться достойный конкурент Android и iOS, сообщает портал «Машины и механизмы».

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:00


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