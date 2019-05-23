В Ярославле вандалы разбили мемориальную доску Борису Немцову
В Ярославле вандалы, личность которых устанавливается, разбили мемориальную доску, висевшую на доме, в котором жил Борис Немцов. О деталях происшествия журналистам «МК» рассказал инициатор установки Василий Цепенда.
Бывший депутат фракции «Парнас» написал заявление в полицию. Памятная доска, изготовленная из розового гранита, появилась на доме в феврале этого года. Ведутся поиски злоумышленников.
Стоит отметить, что впервые памятная доска Немцову была установлена три года назад, но городские власти объявили монтаж незаконным и демонтировали табличку. С тех пор высеченная на камне надпись несколько раз пропадала, поэтому ее заменили на картонную вывеску.