В России подорожал кроссовер Chery Tiggo 3
На рынке России подорожала базовая комплектация кроссовера Chery Tiggo 3. Об этом стало известно в ходе очередного мониторинга цен на новые автомобили.
Стандартное исполнение кроссовера Chery Tiggo 3 подорожало на 82 тысячи рублей. Эта сумма составляет 10% по отношению к прежнему ценнику. Теперь паркетник доступен россиянам почти за 860 тысяч рублей.
Под капотом данной вариации расположен 1,6-литровый движок, способный выдавать 126 лошадиных сил. Он работает в паре с механической трансмиссией.
К слову, остальные комплектации Chery Tiggo 3 можно приобрести на российском рынке по прежней стоимости – 900 тысяч и миллион рублей.
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Стандартное исполнение кроссовера Chery Tiggo 3 подорожало на 82 тысячи рублей. Эта сумма составляет 10% по отношению к прежнему ценнику. Теперь паркетник доступен россиянам почти за 860 тысяч рублей.
Под капотом данной вариации расположен 1,6-литровый движок, способный выдавать 126 лошадиных сил. Он работает в паре с механической трансмиссией.
К слову, остальные комплектации Chery Tiggo 3 можно приобрести на российском рынке по прежней стоимости – 900 тысяч и миллион рублей.
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Автор: Валерия Орлова
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