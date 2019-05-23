Опубликован трейлер фантастического фильма Федора Бондарчука «Притяжение-2»
На YouTube появился трейлер второго эпизода фантастического фильма Федора Бондарчука «Притяжение». В видеохостинге ролик опубликовала компания SonyPicturesRU.
Согласно сюжету, спустя 3 года после падения НЛО в Чертанове обычная жительница города, контактировавшая с пришельцами, становится объектом исследований ученых. Ей удается продемонстрировать необычные способности, которые могут привести к огромному разрушению.
Трейлер Федор Бондарчук показал широкой публике на Каннском кинофестивале. По словам режиссера, он собирается выпускать «Притяжение-2» как в России, так и за ее пределами. Кроме трейлера, вышел также постер с кадрами разрушенной столицы и зловещей мрачной субстанцией. На экраны фильм выйдет в конце нынешнего года.