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Кино

Опубликован трейлер фантастического фильма Федора Бондарчука «Притяжение-2»

На YouTube появился трейлер второго эпизода фантастического фильма Федора Бондарчука «Притяжение». В видеохостинге ролик опубликовала компания SonyPicturesRU.
Опубликован трейлер фантастического фильма Федора Бондарчука «Притяжение-2»

Согласно сюжету, спустя 3 года после падения НЛО в Чертанове обычная жительница города, контактировавшая с пришельцами, становится объектом исследований ученых. Ей удается продемонстрировать необычные способности, которые могут привести к огромному разрушению.

Трейлер Федор Бондарчук показал широкой публике на Каннском кинофестивале. По словам режиссера, он собирается выпускать «Притяжение-2» как в России, так и за ее пределами. Кроме трейлера, вышел также постер с кадрами разрушенной столицы и зловещей мрачной субстанцией. На экраны фильм выйдет в конце нынешнего года.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 12:41


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